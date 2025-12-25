Zelenski se abre a retirar sus tropas del Donbás a cambio de garantías

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha presentado de forma detallada los 20 puntos del plan de paz elaborado por Kyiv y Washington. El mandatario confirmó el martes que los emisarios de la Casa Blanca ya han trasladado el plan al enviado del Kremlin y espera contactos entre EEUU y Rusia en las próximas horas.

En el texto de la propuesta, entregado a periodistas ucranianos, Zelenski muestra de nuevo su disposición a alcanzar un acuerdo en el Donbás y abre la puerta a retirar sus tropas, con la condición de que Rusia haga lo mismo. Kyiv prioriza la posibilidad de congelar la actual línea del frente, aunque la opción más probable es la creación de “zonas económicas libres” en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Ucrania, cuyo Ejército todavía controla varias zonas del Donbás, solo estudiaría este escenario si recibe las garantías de seguridad suficientes, y también pide la desmilitarización de la Península de Kerch, el extremo oriental de la Crimea ocupada por Rusia en 2014, para que Ucrania pueda usar el río Dniéper y el Mar Negro “con fines comerciales”.

La zona económica especial estaría administrada por Ucrania y habría fuerzas internacionales para garantizar que no entren “ni ‘hombrecillos verdes’ ni personal militar ruso disfrazado de civiles”, advirtió Zelenski, que remarcó que la retirada de tropas ucranianas solo podría ser legitimada por un referéndum.

El pacto de agresión entre Rusia y Ucrania, además, estaría supervisado un mecanismo de monitoreo y las garantías de seguridad contemplan un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos con EEUU y demás aliados, que se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN. Sobre la entrada de Kyiv en la Alianza, el plan no contempla esta ambición, pese a que Zelenski afirmó que no renunciará a una posible entrada –poco realista por ahora–.

Por otra parte, el presidente ucraniano aseguró que el país podría llevar a cabo unas elecciones “de forma simultánea” con un referéndum sobre el acuerdo de paz. Los últimos comicios fueron en 2019 y no se han repetido por culpa de la guerra.

Dos policías y un civil murieron el miércoles a causa de un ataque con bomba contra un vehículo de la patrulla de tránsito en el sur de Moscú, dos días después de un atentado –cerca de la misma zona de este ataque– contra un general del Ejército ruso. Las autoridades explicaron que los agentes estaban a punto de detener a un sospechoso junto a un coche de la Policía de la capital rusa cuando se activó un artefacto explosivo, que también dejó dos heridos graves.

Los policías habían combatido en Ucrania y torturado a prisioneros de guerra, según los servicios de inteligencia ucranianos, que atribuyen el ataque a un ciudadano ruso contrario al Kremlin.