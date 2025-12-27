EEUU ataca campamentos de Estado Islámico en Nigeria

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Fuerzas estadounidenses han atacado campamentos del grupo terrorista Estado Islámico en Nigeria. Así lo confirmó el jueves el presidente norteamericano, Donald Trump, que justificó la ofensiva por los asesinatos de “cristianos inocentes”. “Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”, comunicó el mandatario.

El ataque, que dejó varias víctimas cerca de la frontera con Níger, contó con el apoyo y la colaboración del Gobierno nigeriano. El ministro de Exteriores del país, Yusuf Tuggar, explicó a Al Jazeera que habló con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, antes del ataque y que la operación obtuvo la aprobación del presidente de Nigeria, Bola Ahmed.

Tuggar, además, puntualizó que entre las víctimas de los grupos armados hay seguidores de varias religiones, no solo cristianos, y apuntó que Nigeria lucha contra el terrorismo y la discriminación religiosa, poniendo como ejemplo la cooperación con EEUU en este ataque. Trump había amenazado anteriormente con una intervención militar en el país –designado como “de especial preocupación”– y con eliminar las ayudas al Gobierno de Nigeria si no se detenían las agresiones a cristianos.

Según el presidente estadounidense, los bombardeos fueron “perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”. Requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada desplegado en el Golfo de Guinea, donde el departamento de Guerra de EEUU contabilizó “múltiples” víctimas”.

Más golpes a ISIS

Paralelamente, el Gobierno sirio anunció el miércoles la detención del líder de Estado Islámico en la gobernación de Damasco, Taha al Zubi, en un operativo llevado a cabo junto a la coalición internacional encabezada por EEUU. Otros tres miembros de una célula de ISIS fueron arrestados en Alepo con armas, municiones y material para cometer atentados.