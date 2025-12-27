Evacuados y vías cortadas por el temporal en Girona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Rescates, crecidas de ríos y afectación en carreteras fueron varias de las consecuencias del temporal que afectó el día de Sant Esteve en Catalunya. Protecció Civil envió una alerta a los teléfonos móviles de las poblaciones del Alt y el Baix Empordà y pidió evitar los desplazamientos por carretera.

El temporal afectó principalmente a la provincia de Girona, con registros de 130 litros de agua por metro cuadrado acumuladas en Osona y de más de 100 en el Alt Empordà y la Garrotxa. La Generalitat constató crecidas especialmente importantes en el río Ges en Torelló (Barcelona) y en el Manol en Santa Llogaia d’Àlguema (Girona), que obligó a evacuar a 16 personas de una residencia para personas con discapacidad intelectual en el Far d’Empordà. El acceso a varias playas de la Costa Brava quedó cerrado y hubo olas de hasta nueve metros en algunas de ellas.

Paralelamente, cerca de veinte carreteras quedaron afectadas, varias de ellas en Lleida (ver página 10), mientras que la caída de un árbol en la zona de las vías de Fornells de la Selva obligó a evacuar a 220 pasajeros de dos trenes de la R11, aunque no se registraron heridos.

El teléfono de emergencias 112 había recibido hasta las cuatro de la tarde 369 llamadas con 248 expedientes, la mayoría en el Barcelonès.