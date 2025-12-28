El temporal deja una herida crítica por la caída de una farola

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El temporal de los últimos días ha seguido azotando Catalunya, con ríos al límite y varias carreteras afectadas. En Sabadell, una mujer resultó herida grave y en estado crítico al caerle una farola durante el temporal de viento. Otro hombre resultó herido menos grave en la ciudad. En Gavà, un surfista fue localizado en su casa en buen estado después de estar desaparecido durante horas al salir del agua y haber dejado su tabla sola en el agua.

Paralelamente, en la Garrotxa 16 personas fueron evacuadas por los Bombers en una casa de colonias de la Vall d’en Bas que quedó aislada por la crecida del río Gurn, mientras que otras 12 personas requirieron asistencia de los Bombers al quedar atrapadas en una casa rural de Sant Feliu de Pallerols. En Perelló (Baix Ebre), una casa se derrumbó parcialmente a causa del temporal, sin heridos.

Hasta las 18 horas, el 112 recibió casi 900 llamadas por las precipitaciones y Protecció Civil pidió precaución por la crecida de los ríos y la acumulación de nieve.