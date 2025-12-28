Nuevo alto el fuego de Tailandia y Camboya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tailandia y Camboya acordaron ayer un alto el fuego inmediato en la frontera común, después de enfrentamientos militares desde el 7 de diciembre que han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados. Así lo acordaron los ministros de Defensa de ambos países con la firma de una declaración conjunta, con la que se comprometen a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes –y abordarlas con mecanismos bilaterales–, retirar minas antipersona y garantizar el retorno seguro de los desplazados.

Este alto el fuego llega después de un primer intento del presidente de EEUU, Donald Trump, el 12 de diciembre. En julio, tanto Bangkok como Phnom Penh decidieron atacarse por disputas fronterizas, y tras una tregua violada reiteradamente, reanudaron el conflicto hace veinte días.