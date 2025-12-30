El Govern destina 3 millones a la industria leridana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Generalitat ha destinado más de 60 millones de euros en 2025 en ayudas a la industria, según informó el departamento de Empresa y Trabajo, que cifró en algo menos de tres millones el desembolso hechos en las comarcas de Ponent, el Alt Pirineu y Aran. El 50% de los 491 proyectos beneficiados en toda Catalunya pertenecen a los tres sectores más exportadores, fabricación de productos de metal y automoción, el químico y el agroalimentario. La conselleria de Empresa afirmó que los recursos públicos han motivado una inversión privada de cerca de 327 millones. Según cálculos del Govern, este tipo de ayudas servirán para consolidar puestos de trabajo industriales, unos 27.000, y también a crear nuevos puestos, cerca de 2.000; y se dedicarán principalmente al crecimiento de las empresas: “Casi un 85% en micro, pequeñas y medianas empresas”.

Por otra parte, el Govern mantiene también una línea de ayudas para la reindustrialización y mantenimiento de actividad industrial en situación de dificultad. En esta convocatoria se aprobaron 12 proyectos con una ayuda de 2,8 millones.

Cambios en la recaudación del IVA de las pymes

El nuevo modelo de financiación autonómica podría incluir cambios en la recaudación del IVA de las pequeñas y medianas empresas. Las comunidades recibirán hasta el 56,5% de lo que se recauda con el impuesto, por encima del 50% actual. El criterio para realizar esta recaudación será el domicilio social de las pymes, en vez del consumo que se genera en cada comunidad. De esta forma, Catalunya sería la más beneficiada porque es la que más pymes tiene. En concreto, se estima que el cambio podría suponer unos 1.400 millones de recaudación extra.