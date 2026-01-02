España cumple 40 años como miembro de la UE

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Ayer se cumplieron 40 años desde que España ingresó en las Comunidades Europeas, el organismo antecedente directo de la Unión Europea (UE). Desde ese 1 de enero de 1986, el Estado ha presidido en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria y cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembros. Además, España ha aportado un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se han ido sucediendo. Los primeros fueron Abel Matutes y Manuel Marín, entre 1986 y 1994, y actualmente Teresa Ribera ostenta la vicepresidencia y la cartera de Transición Limpia.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, afirmó en su cuenta de X que “hace 40 años entramos en las Comunidades Europeas. Un anhelo de progreso y esperanza se convirtió en la mayor palanca transformadora de nuestro país. Defendamos el mayor proyecto de paz y solidaridad. Europa es lo mejor que le ha pasado a España.”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó en un mensaje institucional que “la historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble.”

Por otra parte, la zona euro pasa a contar desde ayer con veintiún miembros después de que Bulgaria se incorporara oficialmente al bloque de la moneda única en la primera ampliación de la eurozona desde la entrada de Croacia en 2023 y en un contexto marcado por la crisis política en el país eslavo, donde las protestas ciudadanas contra los presupuestos de 2026, los primeros en euros, provocaron la dimisión del Gobierno a principios de diciembre.

La incorporación de Bulgaria a la zona euro fue autorizada formalmente por el Consejo de la Unión Europea el 8 de julio de 2025, fijando un tipo de conversión de 1,95583 levas por cada euro. Los precios de los bienes y servicios se seguirán presentando en las dos monedas hasta el próximo 8 de agosto.