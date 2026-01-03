Navidades ‘negras’ en la Comunidad de Madrid

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Comunidad de Madrid está siendo golpeada por una serie de trágicos sucesos durante estas Navidades. Un hombre falleció la madrugada de ayer durante una pelea entre bandas supuestamente magrebíes en el distrito madrileño de Villaverde. Los agentes encontraron el cadáver con heridas de arma blanca en todo el cuerpo. También en Villaverde, una mujer murió la madrugada del 31 de diciembre después de que un hombre la tirara por la ventana. La víctima, de 26 años y de origen peruano, fue empujada por su supuesto casero, de 45 años y de origen nigeriano, aunque por el momento no hay indicios de violencia de género.

Mientras, dos jóvenes fueron atendidos durante la noche del jueves al ser heridos de gravedad por agresión con arma blanca en el municipio de Parla. Los varones presentaban heridas en espalda, brazo, abdomen y zona lumbar.

Paralelamente, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por presuntamente arrojar un bebé recién nacido –ya fallecido– a un contenedor en localidad de Majadahonda. Los agentes investigan si la madre, de 18 años y origen hondureño, había abortado o si el bebé ya nació muerto.