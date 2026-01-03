SEGRE
Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Trump publica una foto de Maduro capturado a bordo de un buque militar de los EE.UU.

El presidente ha hecho pública la imagen en la red Truth Social

Nicolás Maduro, detenido a bordo del barco militar USS Iwo Jima

Nicolás Maduro, detenido a bordo del barco militar USS Iwo JimaTruth Social de Donald Trump

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha hecho pública una fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de su captura por parte del gobierno estadounidense. La imagen la ha distribuido a través de la red Truth Social y Trump explica que Maduro va a bordo del buque militar de los EE.UU. USS Iwo Jima. En la imagen, se ve a Maduro con los ojos tapados. Previamente, en una entrevista en Fox News, Trump ha afirmado que Maduro y su mujer, Cilia Flores, estaban de camino a Nueva York y que eran trasladados en barco. Según la fiscal general de los EE.UU., Pamela Bondi, Maduro será procesado en un tribunal de Nueva York por conspiración narcoterrorista.

