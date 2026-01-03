Trump publica una foto de Maduro capturado a bordo de un buque militar de los EE.UU.

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha hecho pública una fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de su captura por parte del gobierno estadounidense. La imagen la ha distribuido a través de la red Truth Social y Trump explica que Maduro va a bordo del buque militar de los EE.UU. USS Iwo Jima. En la imagen, se ve a Maduro con los ojos tapados. Previamente, en una entrevista en Fox News, Trump ha afirmado que Maduro y su mujer, Cilia Flores, estaban de camino a Nueva York y que eran trasladados en barco. Según la fiscal general de los EE.UU., Pamela Bondi, Maduro será procesado en un tribunal de Nueva York por conspiración narcoterrorista.