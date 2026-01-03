Trump sobre el futuro de Venezuela después de la captura de Maduro: “estamos tomando esta decisión ahora”
El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este sábado que están ahora tomando la “decisión” sobre el futuro de Venezuela después de la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su mujer. “Estamos tomando esta decisión ahora”, ha dicho en una entrevista a Fox News, añadiendo que están “muy involucrados”. “No nos podemos arriesgar a dejar que alguien más se presente y tome el relevo de lo que él ha dejado”, ha añadido. Preguntado sobre si dará apoyo a la líder de la oposición Maria Corina Machado, ha dicho: “tendremos que verlo”.