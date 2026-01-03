Trump sobre el futuro de Venezuela después de la captura de Maduro: “estamos tomando esta decisión ahora”

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este sábado que están ahora tomando la “decisión” sobre el futuro de Venezuela después de la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su mujer. “Estamos tomando esta decisión ahora”, ha dicho en una entrevista a Fox News, añadiendo que están “muy involucrados”. “No nos podemos arriesgar a dejar que alguien más se presente y tome el relevo de lo que él ha dejado”, ha añadido. Preguntado sobre si dará apoyo a la líder de la oposición Maria Corina Machado, ha dicho: “tendremos que verlo”.