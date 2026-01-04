Condena moderada del arresto del líder chavista y llamadas a una transición pacífica

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ataque de EEUU a Venezuela sorprendió en todo el mundo y en España, el ministerio de Exteriores emitió un comunicado en el que llamó a la “desescalada” y a encontrar una solución pacífica, aunque destacó que no reconoce los resultados de las elecciones de 2024. El presidente español, Pedro Sánchez, advirtió que no reconocerá una intervención que “empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, mientras que la Generalitat pidió “prudencia y calma” e instó a soluciones “de acuerdo con el derecho internacional”, en palabras del conseller Albert Dalmau. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mostró su apoyo a los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González y María Corina Machado, para que “Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató”, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, celebró la “caída” del régimen de Maduro, “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”.

Fuera de España, la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, llamó a la “moderación” y a una “transición pacífica” y advirtió que Maduro “carece de legitimidad”. “Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esa transición lo antes posible”, señaló Emmanuel Macron, cuyo ministerio de Exteriores criticó la “captura” de Maduro. El primer ministro británico, Keir Starmer, consideró al líder depuesto un presidente ilegítimo pero añadió:

“El Gobierno de Reino Unido tratará la cambiante situación con Estados Unidos en los próximos días mientras buscamos una transición a salvo y pacífica”. Desde Italia, Giorgia Meloni, consideró “legítimo” el ataque. En paralelo, el Kremlin llamó a EEUU a liberar a Maduro y a su esposa, y aseguró que su captura sería una “violación inaceptable” y China, por su parte, condenó el ataque y llamó a respetar el derecho internacional.

Los venezolanos lideran las solicitudes de protección internacional en Lleida, con 406 peticiones en 2024, según datos de la subdelegación del Gobierno. Esta cifra representa el 32,61% de los solicitantes en la provincia, seguidos de lejos por Pakistán (299) y Colombia (243). Sin embargo, las resoluciones favorables de reconocimiento fueron 247, la gran mayoría de ucranianos.

En España, Venezuela también encabeza las solicitudes (66.229), con 34 favorables de 32.819 resueltas (un 0,01%).