La borrasca Francis complica la vuelta a casa en España

El paso de la borrasca Francis ha dejado casi toda España en alerta por frío, nevadas, vientos fuertes o fenómenos costeros durante el día de Reyes. Lleida vivió uno de los episodios de frío más intensos de los últimos años (ver página 11), mientras que varias comarcas de la Catalunya interior se despertaron por debajo de los cero grados. Las localidades de Das (Cerdanya) y Prades (Baix Camp) registraron las temperaturas más bajas fuera de Lleida, con valores de –12,7 grados y –12,5, respectivamente. Hoy también se espera frío intenso y fuertes heladas en el interior, así como débiles y moderadas en el litoral.

En Badalona, un hombre de unos 50 años que malvivía en un parking falleció a causa del frío. El cuerpo fue hallado por un varón que había ido a ofrecerle comida. Desde Comuns denunciaron que el ayuntamiento de Badalona no hizo nada al respecto y cargó contra el “minúsculo dispositivo de operació fred del PP”.

En España, Francis ha provocado cerca de medio millar de incidencias, la mayoría anegaciones, rescates y salvamentos, incidencias en carretera y anomalías en servicios básicos en las provincias de Málaga y Cádiz. En Andalucía, además, se registró la temperatura más baja del Estado, con –17,3 grados en Pedrollano (Granada), mientras que la localidad de Molina de Aragón (Guadalajara) amaneció a 14,5 grados bajo cero.

Más de cincuenta carreteras estaban afectadas ayer por el temporal de nieve, seis de ellas de la red principal. Los principales problemas de circulación se registraron en Asturias y Castilla y León, además de Galicia. La nieve también obligó a cerrar hasta trece vías secundarias.

Varios fallecidos en Francia

Paralelamente, varios accidentes provocados por las condiciones meteorológicas han causado al menos seis muertos en Francia desde el lunes. Un choque entre dos autobuses y la salida de un camión dejaron ayer tres víctimas mortales en el departamento de las Landas, en el suroeste del país.