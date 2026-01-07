Trump amenaza con usar la fuerza en Groenlandia y Europa se planta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno de EEUU aseguró ayer que “la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos” y la calificó de “vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, China y Rusia.

“El presidente (Donald Trump) y su equipo están evaluando una serie de opciones” para dominar la isla, un plan en el que, “por supuesto, utilizar al ejército de EEUU siempre es una opción a disposición del comandante en jefe” para “alcanzar este importante objetivo de política exterior”, añadió la Casa Blanca en un comunicado .

Mientras tanto, los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defendieron ayer la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta en la que calificaron la seguridad en el Ártico como una “prioridad” para Europa y defendieron pero las decisiones sobre su autonomía corresponden “únicamente” a Dinamarca y Groenlandia.

Por su parte, el rey Felipe VI destacó ayer el compromiso de España con la seguridad internacional, el multilateralismo y con el orden global basado en normas em su discurso por la Pascua Militar. Sin mencionar la intervención estadounidense en Venezuela, habló de la sensación creciente de amenaza que deja 2025.

El monarca remarcó la importancia de contar con “unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento y unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos”. La provincia de Lleida es la segunda del Estado que menos militares tiene en el Ejército, 127, solo por delante de Soria. También tiene el menor porcentaje de mujeres, con un 4%, según datos de Defensa.

La ministra del ramo, Margarita Robles, recordó que hay 4.000 soldados españoles desplegados en misiones en el extranjero, y apuntó que España es un “socio serio, firme y responsable” de la OTAN. Condenó el ataque de EEUU a Venezuela y advirtió que “no hay actuaciones legítimas posibles” fuera del ordenamiento jurídico internacional.

No asistió a la Pascua Militar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debatía en Francia la posición europea en la posguerra de Ucrania.