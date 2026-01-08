Ábalos pierde a su abogado y el Supremo rechaza el jurado popular

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha renunciado a continuar representándole, a las puertas de que sea juzgado por la trama de las mascarillas. Así lo indica su hasta ahora abogado, Carlos Bautista, en un escrito al Tribunal Supremo. La razón de la renuncia es, según varios medios, el incumplimiento del pago de los honorarios fijados.

Bautista, del despacho Chabaneix Abogados Penalistas y exfiscal de la Audiencia Nacional, cogió las riendas de la defensa de Ábalos en el caso Koldo después de que el exsecretario de Organización del PSOE prescindiera de los servicios de su primer letrado, José Aníbal Álvarez, por “diferencias irreconducibles” y un “deterioro irreversible” de la relación entre ambos. Bautista, además, ha solicitado al Supremo que paralize los plazos procesales pendientes “con el fin de no generar indefensión” al exministro, en prisión preventiva desde noviembre de 2025 y sin derechos como diputado en el Congreso desde diciembre de 2025.

De este modo, Ábalos se vuelve a quedar sin defensa cuando el Supremo ha rechazado su petición y la de su exasesor Koldo García para que les juzgue un jurado popular por la trama de adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos también pedía la nulidad de los autos de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral ya dictados contra él.

El TS sostiene que, aunque le corresponda la instrucción y fases posteriores por el aforamiento del exministro, el enjuiciamiento va atribuido a la Audiencia Nacional, que no contempla el jurado popular. “Resultaría irresoluble paradoja que el aforado (y el resto de procesados) fueran enjuiciados por un tribunal de jurado, y no pudieran serlo por expresa prohibición legal, en cambio, los demás investigados en el procedimiento”, señala el instructor del caso, Leopoldo Puente.

Paralelamente, el juez Puente ha denegado la autorización solicitada por el Senado para que Ábalos asistiera hoy a la comisión de investigación sobre el caso Koldo, finalmente desconvocada. El magistrado justifica su decisión por la “singular premura” de la solicitud del PP.