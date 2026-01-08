Disputa en el Gobierno por el posible envío de tropas a Ucrania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El posible envío de tropas españolas en Ucrania ha abierto un nuevo frente dentro del Gobierno. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abrió la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en Ucrania cuando haya un alto el fuego y anunció una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios –menos con Vox– para plantear esta posibilidad, dado que la decisión requiere la aprobación del Congreso.

Sánchez ya ha recibido el ‘no’ de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, afirmó que se trata de un conflicto “por dinero” y rechazó que España haga de “empresa de seguridad” de Estados Unidos para que estos efectúen “su robo neocolonial de tierras raras con tranquilidad”. Tampoco se mostró a favor el diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que recalcó que el envío de tropas “sólo es posible” tras un acuerdo de paz y de un mandato de Naciones Unidas, y que no lo apoyarán en el caso de que exista “el más mínimo riesgo de acabar confrontando en un conflicto”.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, calificó de “muy importante” la ronda de contactos de Sánchez y la opinión del Partido Popular. Y es que el Partido Popular dejó en el aire su posición sobre el asunto. El diputado del PP Juan Bravo no quiso comprometer el apoyo al envío de tropas sin conocer “los acuerdos de paz” y “las condiciones de la misión”. “Siempre hemos estado con Ucrania”, sostuvo Bravo, que pese a no esclarecer la posición general de la formación sí confirmó que acudirán a las reuniones.

Mientras, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, remarcó que el hipotético envío de tropas a Ucrania no está supeditado a un mandato de Naciones Unidas si es el propio país europeo quien las pide explícitamente. Albares recordó que España tiene desplegadas tropas por todo el mundo y advirtió que “no está en juego solamente Ucrania, está en juego el esquema de seguridad europeo”.

Tanto Francia como Reino Unido se han comprometido a liderar el despliegue de tropas internacionales para reforzar la seguridad en Ucrania, después de la reunión de la Comisión de Voluntarios en París.