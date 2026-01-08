‘Todo lo que sea menos que el concierto no tendrá el voto de Junts’

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, avanzó ayer el voto en contra de su partido “a todo lo que sea menos” que un concierto económico, modelo que instó al líder de ERC, Oriol Junqueras, a defender ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que tendrán hoy. “No entenderíamos que se negociara menos que esto. Un concierto como tienen los vascos y por el que ERC invistió a Salvador Illa. Todo lo que sea menos que esto sería un engaño. Todo lo que sea menos que esto no contará con los votos de Junts”, dijo rotunda.

Emplazó a Junqueras a defender ante Sánchez el acuerdo que alcanzaron sin rebajas: “Queremos que Catalunya tenga el control, que Catalunya y no Madrid mande sobre sus ingresos, gastos y políticas”. “El poder, o lo tiene Catalunya o España. Y recaudar un impuesto y enviar el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni poder ni tener la llave de la caja. Es ser la gestoría del Gobierno español en Catalunya”, expresó.

Por su parte, la portavoz del Govern, Silvia Paneque, instó a Junts a abandonar posiciones “maximalistas y partidistas”, y a pensar en el “beneficio” de la nueva financiación para Catalunya. Tras la reunión del Consell Executiu, Paneque tildó “de osado” que Junts afirmara que el acuerdo es un “fraude”, cuando aún no se conocen los detalles.

“Persuasión infinita”

El Ejecutivo español, entretanto, restó trascendencia a la advertencia de Junts. “Nuestra capacidad de persuasión es infinita. Propondremos algo bueno y esperamos que reciba el mayor número de apoyos posibles”, dijo la portavoz, Elma Saiz, al acabar el Consejo de Ministros.

5.000 millones

En este contexto, el portavoz y vicesecretario de Comunicación de Esquerra Republicana, Isaac Albert, aseguró que “esta semana” está previsto que haya un acuerdo de financiación, y aseguró que supondrá cerca de 5.000 millones de euros más para Catalunya. En una entrevista en Catalunya Ràdio, explicó que la reunión hoy en Madrid entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras servirá para “concretar el acuerdo”.

Solicitud formal de unirse al Fondo de Liquidez Autonómico

La Generalitat formalizó ayer su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de este año, aunque la cifra que pedirá aún no se conoce oficialmente. La formalización llega después de que el ministerio de Hacienda aprobara la solicitud a finales del pasado mes. El año pasado, el Govern pidió 8.479 millones de euros al FLA. Asimismo, por primera vez en años recurrió a bancos privados y ahorrará casi 130 millones hasta 2035 en intereses de la deuda del FLA con la refinanciación de 3.500 millones. La consellera Sílvia Paneque explicó que “no está ni determinado ni cerrado” el importe que se va a pedir. Tampoco los mercados de financiación privada a los que prevén ir y, hasta el momento, tan sólo han realizado estudios sobre las necesidades que podrían tener durante este ejercicio con cantidades aproximadas. “No hay cerrada ninguna opción ni cantidad concreta”, sentenció.