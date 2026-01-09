Illa defiende la "solidaridad" de Catalunya con España y llama a los partidos a situarse al lado de la "política útil"

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la "solidaridad" de Catalunya con España y ha celebrado que se haya podido acordar con el gobierno español "el mejor" sistema de financiación. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha asegurado que el nuevo modelo representa "un punto de inflexión" y "una oportunidad única" y ha remarcado que "pone los cimientos para un salto cualitativo y cuantitativo" en el autogobierno catalán. "Hemos hecho el trabajo, hemos cumplido la palabra dada y hemos honrado los acuerdos firmados", ha reivindicado. Aparte, el presidente ha hecho un llamamiento a todos los partidos a situarse "al lado de la política útil y las soluciones y no del bloqueo y de los problemas".

Durante su intervención, que ha durado unos diez minutos y se ha hecho tanto en catalán como en castellano, el presidente ha asegurado que el acuerdo es "un hito importante" para Cataluña y ha afirmado que el resultado es "la mejor financiación". "Está a la altura del peso histórico, político y cultural de Cataluña, y de acuerdo con la riqueza, la prosperidad y la solidaridad que generamos", ha defendido.