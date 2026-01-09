SEGRE
CONMOCIÓN

Protestas por la muerta a manos de un agente en Minneapolis

Una mujer ora en un monumento en el lugar de los hechos. - EFE

La muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis ha desatado protestas en todo el país. El Gobierno estadounidense defiende que el agente “sintió que su vida corría peligro” y que la víctima “utilizó su vehículo como un arma” para atropellarle, aunque en videos del suceso no se aprecia que sea la intención de la mujer. Las escuelas públicas de la ciudad han sido cerradas por seguridad.

