Catalunya recibirá 5.200 euros por habitante con la nueva financiación, un 52,6% más

El president del Govern, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat. - ACN

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expuso ayer los detalles del nuevo sistema de financiación autonómica, pactado el jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Este modelo supondrá 4.700 millones de euros más para Catalunya y 5.200 euros por habitante, un 52,6% más que los 3.408 euros de los que recibió en 2023.

Montero aseguró que el nuevo sistema respetará el principio de ordinalidad en el caso de Catalunya, aunque no queda garantizado para las demás comunidades. “La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no”, apuntó la ministra, que remarcó que se ha establecido un sistema adaptado a las “realidades dispares” de España tras doce años de un modelo “caducado”.

Para el reparto de los recursos entre las regiones, el sistema partirá de un cálculo renovado de la población ajustada, que presta más atención al gasto asociado a los diferentes grupos de edad, las variables educativas o las de dependencia.

Las autonomías recibirán cerca de 21.000 millones de euros más en 2027, con Andalucía y Catalunya como las más beneficiadas. De esta cifra, 16.000 millones provendrán de una mayor cesión de recaudación de IRPF e IVA, que pasan del 50 al 55 por ciento y del 50 al 56,5 por ciento, respectivamente.

Asimismo, Montero señaló que el departamento de Hacienda está trabajando para “poner algún límite” al dumping fiscal que están “acometiendo” algunas comunidades autónomas como Madrid, y anunció una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles 14 de enero para explicar la propuesta del nuevo modelo.

El president del Govern, Salvador Illa, recibió ayer en el Palau de la Generalitat al líder de ERC, Oriol Junqueras, después del anuncio del nuevo modelo de financiación autonómica. El jefe del Executiu defendió que el sistema no supone ningún “privilegio” para Catalunya y que representa un “punto de inflexión” y una “oportunidad única” para poner los “cimientos” del autogobierno en el territorio. “El nuevo modelo es más justo, más eficiente y más transparente”, afirmó Illa, que remarcó la “solidaridad” de Catalunya.

Junqueras, por su parte, recordó que todavía queda aprobar el nuevo sistema en el Congreso, y lanzó un dardo a Junts diciendo que quien vote “en contra” estará “decidiendo que estos recursos se los quede Hacienda”. Además, apuntó que el acuerdo sobre financiación es “relevante” pero “insuficiente” para aprobar los presupuestos al Govern de Illa, dado que sigue reclamando la recaudación y gestión íntegra del IRPF.

Illa también se reunió con la líder de Comuns, Jéssica Albiach, que celebró el pacto sobre financiación. “Todo el mundo gana, porque es un acuerdo que cumple con el principio de ordinalidad, pero también con el principio de solidaridad”, señaló Albiach, que presionó a Junts para apoyarlo. No obstante, Comuns descarta –por el momento– iniciar las negociaciones sobre las cuentas de 2025.

Por la tarde, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Economía, Alícia Romero, se reunieron con los grupos del Parlament para dar detalles sobre el nuevo modelo. PP, Vox y Aliança Catalana no acudieron al encuentro. Los populares rechazaron “blanquear con su presencia un acuerdo fruto del chantaje político”.

Por su parte, Illa mantuvo un encuentro con representantes de los sindicatos CCOO y UGT y con Foment del Treball, Pimec, Cecot, la Cámara de Barcelona, FemCAT, el Cercle d’Economia y el Col·legi d’Economistes.

Nogueras acusa a ERC de mentir con el concierto

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, acusó a ERC de mentir con la llegada de un “concierto económico catalán” en el pacto con el PSC en 2024. “Se anunció que Catalunya saldría del régimen común”, denunció Nogueras, que afirmó que es “un error” hablar ahora de cifras. La formación plantea una enmienda a la totalidad del acuerdo con el objetivo de “transitar” hacia el concierto.

El PP estudia llevar el acuerdo al Constitucional

Las comunidades autónomas lideradas por el PP mostraron su oposición al acuerdo del nuevo sistema de financiación, y varias ya estudian llevarlo al Tribunal Constitucional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, reclamó que el modelo se negocie entre todas las autonomías de forma multilateral.

Bolaños confía en Junts y Page reclama elecciones

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se mostró confiado en que Junts se sentará a “dialogar” sobre el acuerdo, mientras que el presidente manchego, Emiliano García-Page, consideró que el sistema va en contra ”de la igualdad entre españoles” y reclamó elecciones anticipadas.

División en Sumar por el nuevo modelo

El pacto sobre la nueva financiación ha generado disputas dentro de Sumar. La dirección de la formación defiende –junto a Comuns– el acuerdo, al que se oponen la Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Podemos también rechaza el nuevo modelo.

Apoyo de los sindicatos y reticencias de la patronal

Los sindicatos UGT y CCOO sostienen que el nuevo sistema favorecerá a las autonomías, mientras que Foment afirma que es “insuficiente”.