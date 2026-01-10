Huye tras atacar brutalmente a su pareja y a la madre de esta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra buscan a un hombre de origen marroquí y unos 24 años por atacar brutalmente a su pareja, de 21 años, y a la madre de esta, que se encuentran en estado muy grave en un centro hospitalario, en un caso que investigan como violencia machista. Los hechos ocurrieron el jueves sobre las 15:00 horas en el domicilio de las mujeres, donde el presunto agresor las habría golpeado reiteradamente en la cabeza con una olla. Fueron los propios vecinos del inmueble los que alertaron a los servicios de emergencias, que desplazaron en un primer momento a efectivos de la Policía Local de Calella y a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), a pesar de los esfuerzos que hicieron los efectivos, la chica joven, que se llevó la peor parte, entró en muerte cerebral. La madre, que también fue trasladada a un centro hospitalario, sigue muy grave. El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos se ha hecho cargo del caso y se ha desplegado un amplio dispositivo policial para tratar de localizar y detener al agresor, que habría conseguido huir saltando por el balcón interior de la vivienda y se sospecha que podría haber planeado su huida a Marruecos.