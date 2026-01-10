Trump anuncia ahora ataques por tierra contra los carteles que “gobiernan México”

Familiares y amigos esperan la llegada a España de los presos liberados en Venezuela. - DIEGO RADAMÉS / EUROPA PRESS

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que su país está por iniciar ataques “en tierra” contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó “están dirigiendo México”. “Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles”, aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington capturara en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y llevara ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por “narcoterrorismo”.

“Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 ó 300.000 personas en nuestro país cada año”, añadió el republicano en la entrevista.

Además, afirmó que su “propia moralidad” es el único límite a su poder como comandante en jefe, despreciando así el Derecho Internacional para atacar otros países, después de las críticas a la operación militar en Venezuela.

Sobre esta operación, Trump aseguró que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía “inicialmente prevista” contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su búsqueda de la paz”. Y agregó que “Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

Paralelamente, los cinco presos españoles, Miguel Moreno Dapena, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe Cardona y la activista con doble nacionalidad Rocío San Miguel, liberados por el gobierno venezolano llegaron ayer al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia).

Mientras, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, afirmó que ha recibido “muchísimas” consultas de petroleras, entre ellas Repsol, interesadas en invertir en Venezuela.

Un juez abre diligencias a Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto diligencias al pedir a la Fiscalía que informe sobre una querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el líder venezolano Nicolás Maduro. Hazte Oír pidió al tribunal que retire al expresidente socialista su pasaporte y le prohíba salir de España.

La venta de Groenlandia: una imposibilidad legal

El interés de Donald Trump en comprar Groenlandia choca con un muro legal: Dinamarca no puede vender este territorio autónomo y la operación solo se podría realizar cuando este fuese un Estado independiente, para lo que sería necesario primero una negociación entre Copenhague y Nuuk y un referendo.

“Mientras Groenlandia forme parte de la Mancomunidad del Reino de Dinamarca, junto a Dinamarca y las Islas Feroe, no se puede vender. Nadie tiene competencias para venderla”, explicó Frederik Harhoff, catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad del Sur de Dinamarca.

La Casa Blanca ha insistido en que la diplomacia es la primera opción de Trump para controlar Groenlandia, que considera necesaria para la seguridad nacional, aunque sin descartar una acción militar.

Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene previsto reunirse la próxima semana con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Moztfeldt, para discutir la cuestión.

Harhoff considera “embarazoso” que miembros del Gobierno estadounidense muestren tal “ignorancia” y hablen de comprar esta isla ártica, desconociendo la realidad jurídica del Reino danés.