Donald Trump advierte que hará “algo con Groenlandia, por las buenas o por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisa de que harán “algo” con Groenlandia “a las buenas o a las malas”. En una intervención pública tras una reunión con empresas petroleras sobre Venezuela, Trump dijo que si EEUU no entra en la isla, la conquistará China o Rusia. “No queremos tener a Rusia o China como vecinos”, advirtió. “Haremos algo, les guste o no”, añadió, en referencia a la población local. De hecho, Trump cuestiona la soberanía de Dinamarca sobre la isla, asegurando que “el hecho de que desembarcara allí un barco hace 500 años no significa que sean propietarios de la tierra”. Además, el presidente dijo que deben ser “propietarios” de Groenlandia para poder “defenderla”.

La réplica

Por su parte, el Gobierno y los partidos políticos de Groenlandia reivindican al unísono su soberanía territorial frente a la “falta de respeto” exhibida por Estados Unidos y su presidente con sus constantes amenazas para hacerse con el control de la isla. “El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés. Ningún otro país tiene derecho a interferir en este proceso” defienden tanto el primer ministro, Jens Frederik Nielsen, como jefe del partido Demócrata, y los líderes del resto de formaciones políticas, incluso la oposición del partido Naleraq, con representación en el Inatsisartut, el Parlamento de Groenlandia.

Los partidos llaman en conjunto a una sesión de emergencia en la Cámara para “asegurar un debate político responsable, ordenado y unido” en circunstancias “extraordinarias y graves” para “salvaguardar los derechos e intereses del pueblo groenlandés”. “Una vez más, hacemos un llamamiento al diálogo basado en la diplomacia y los principios internacionales. Este es el camino correcto para los aliados y amigos”, añaden desde Groenlandia.

Donald Trump se reunió el viernes con las grandes petroleras estadounidenses y las que están operando en Venezuela, como es el caso de la española Repsol, para analizar la situación del sector en el país caribeño. Les urgió a invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para poder reconstruir el sector del petróleo, su gran interés tras la detención de Nicolás Maduro. A cambio, les garantizó seguridad para estas inversiones.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, le trasladó que la compañía está lista para triplicar la producción de petróleo en Venezuela en los próximos años, al tiempo que mostró su compromiso de invertir “sustancialmente” en el país. Dijo que la compañía produce el gas que garantiza la “estabilidad energética en Venezuela”.