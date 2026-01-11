Puigdemont pide seguir “luchando” por Catalunya con “convicción”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El líder de Junts, Carles Puigdemont, afirmó ayer, en el décimo aniversario de su elección como president de la Generalitat, que hay “valores y principios” que han hecho que Catalunya haya “sobrevivido a todas las amenazas” y por los que “vale la pena seguir luchando”. Así lo afirmó en un mensaje en X, en un momento político muy diferente al que había hace una década. Hoy el líder de Junts se encuentra exiliado en Bélgica, a la espera de su regreso con la aplicación de la ley de amnistía por el referéndum del 1-O. Si bien desde el partido confían en que esta vuelta podrá producirse en los próximos meses –durante la primavera-, el expresident sigue pendiente de la justicia española y la europea. Mientras, el partido se ha reorganizado internamente para hacer frente al nuevo contexto político con una nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de PSOE y Sumar sobre la mesa que los juntistas rechaza. En este contexto, el partido ha convocado la primera reunión del año de su permanente en Waterloo (Bélgica) mañana en la que se analizará el actual contexto político al inicio de un 2026 clave también para se eventual regreso. La duda aún por resolver es qué papel va a desempeñar si finalmente consigue la aplicación de la amnistía y el regreso a Catalunya. Por ahora, Puigdemont sigue manteniendo su acta de diputado en el Parlament y el partido ha mantenido vacante la figura de jefe de la oposición.

El 10 de enero de 2016, Puigdemont, que era alcalde de Girona, fue elegido president por el Parlament después de que Artur Mas decidiera dar un “paso al lado” por las presiones de la CUP, que se negó a investirlo de nuevo tras haber ganado las elecciones con la coalición Junts pel Sí, liderada por la extinta Convergència y ERC. “Asumí la propuesta del president Mas con plena conciencia de lo que podía comportar cumplir con el compromiso, y también de las enormes dificultades con las que nos encontraríamos”, rememora diez años después Puigdemont. En este sentido reivindica “la unidad y la generosidad” como “las armas más poderosas para conseguir empujar nuestros propósitos”, en alusión a los acuerdos entre las fuerzas independentistas.