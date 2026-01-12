Acusan al Ejército sirio de cometer crímenes de guerra en Alepo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las autoridades de la región autónoma del noreste de Siria denunciaron ayer que el Ejército sirio cometió crímenes de guerra y colaboró con la organización yihadista Estado Islámico durante su operación contra las milicias y fuerzas de seguridad kurdas-árabes en los barrios de mayoría kurda de la ciudad de Alepo, y que terminó ayer con un tenso alto el fuego. Concretamente, detallaron que los soldados del ejército sirio y sus aliados “revelaron su odio y criminalidad al atacar a civiles desarmados y cometer masacres y violaciones contra las mujeres”, en un comportamiento que “expuso el verdadero rostro de su tortura brutal e inhumana”. También acusaron al gobierno sirio y a su presidente, el antiguo líder yihadista Ahmed al Shara, de amparar a escondidas una campaña de persecución orquestada por Turquía contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, organización que Ankara ha declarado terrorista, aunque está ya en proceso de disolución. Por su parte, España celebró el alto el fuego temporal en Alepo e instó a las partes a “retomar la vía del diálogo”.