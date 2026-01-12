Illa y Puente constituyen la empresa mixta de Rodalies: “no es un cambio de nombre, es un cambio de paradigma”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la reunión en el Palau de la Generalitat para la constitución de la empresa Rodalies de Catalunya.Andrea Salazar / ACN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han escenificado este lunes la constitución de la empresa Rodalies de Catalunya, que empezará a operar en 2027. “No es un cambio de nombre, es un cambio de paradigma”, ha celebrado Illa, mientras que Puente ha dicho que la nueva operadora marca las “reglas del juego” y establece un “equilibrio adecuado”. El consejero delegado será el actual director general de la red de metro de TMB, Òscar Playa, y la presidenta será la consellera Sílvia Paneque. Con respecto a los miembros del consejo de administración, destaca el exdiputado de ERC Marc Sanglas y el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias. Renfe también ha propuesto a Raquel González, en representación de los sindicatos.

