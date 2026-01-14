El Ejército israelí dispara contra tropas españolas en el Líbano

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Tres carros de combate israelíes penetraron la tarde del lunes en territorio de Líbano y abrieron fuego contra un batallón español de la Brigada Este de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul), conocidos como cascos azules, sin que se registraran heridos, según informó el Estado Mayor de la Defensa. Según el EMAD, los hechos ocurrieron sobre las 16.30, cuando tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de una zona de seguridad en torno a las posiciones que el Ejército israelí mantiene en territorio libanés. Una patrulla se dirigió hacia el lugar, sito al sur de la localidad de El Khiam, para monitorizar dichos carros, puesto que estaban fuera de la zona de seguridad. En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con un cañón y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 de la patrulla. El Batallón Español fue replegado a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hacia su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la Base Miguel de Cervantes en Marjayún. La misión de la ONU en Líbano, que consta de unos 11.000 militares, de los cuales 700 son españoles, ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano.

El Gobierno español expresó su “firme condena” por lo que calificó de “inaceptables ataques”, mientras que el Ejército de Israel rechazó estas acusaciones afirmando que los militares bombardearon “infraestructuras del grupo terrorista Hezbolá” en las inmediaciones de la localidad de Jiam.

Israel corta todo contacto con siete agencias de la ONU

El Gobierno de Israel anunció ayer que ha decidido “cortar inmediatamente todo contacto” con varias agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, después de que la semana pasada la Administración de Donald Trump tomara una medida similar, alegando que dichas entidades actúan contra los intereses del país norteamericano. Entre las entidades de la ONU afectadas están la oficina para los niños en los conflictos armados, ONU Mujeres o la Alianza de Civilizaciones.