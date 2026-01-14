La Generalitat confía en cerrar este mes los presupuestos de 2026

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Govern liderado por Salvador Illa encara la negociación de los presupuestos de 2026 después del acuerdo entre ERC y el Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, aseguró que las cuentas “deberán ocupar el esfuerzo del Govern” a partir de ahora, a falta de cerrar “los últimos compases” del pacto.

Paneque señaló que, pese a que no ha habido ninguna reunión formal para abordar los presupuestos con los socios de investidura, la relación sobre otros asuntos ha sido “fluida y constante” durante la legislatura. En cuanto al calendario, la consellera de Territorio no quiso avanzar ninguna fecha concreta para negociar, aunque reafirmó el compromiso de Illa de aprobar los presupuestos en el primer trimestre de 2026, por lo que debería llegar a un acuerdo con ERC y Comuns este mes.

En aras de acelerar los trámites para negociar las cuentas –unos 65.000 millones de euros–, la Generalitat ha enviado la ley de acompañamiento de los presupuestos al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que contempla la supresión de 19 impuestos para reducir la burocracia, especialmente en el sector agroalimentario.

ERC insiste en el IRPF y los Comuns en las sanciones

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, advirtió que la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat es “un tema básico” para iniciar la negociación de las cuentas con el Executiu presidido por Salvador Illa. “Para tener los mejores presupuestos deben pasar cosas que faciliten que Catalunya tenga todo lo que le hace falta”, apuntó la leridana.

Por su parte, la líder de Comuns, Jéssica Albiach, instó al Govern a “apresurarse” si quiere aprobar las cuentas este año, después de que la consellera de Economía, Alícia Romero, reconociera que tiene “prisa” por hacerlo y advirtiera a los socios que se pueden perder 2.000 millones. “Ya no depende de los Comuns”, afirmó Albiach, que condicionó las negociaciones a la aplicación del régimen sancionador en vivienda. El grupo parlamentario espera que el Govern les convoque para analizar el cumplimiento de los acuerdos del tercer suplemento de crédito.