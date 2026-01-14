Le Pen se juega su carrera al Elíseo en los tribunales

Marine Le Pen, ayer, en los Juzgados de París. - THOMAS SAMSON / AFP / DPA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen reconoció ayer, en la apertura del juicio en apelación por la financiación ilegal de su partido con fondos del Parlamento Europeo, que pudo cometer un delito, pero aseguró que nunca tuvo conciencia de haberlo hecho.

“Si se ha cometido algún delito, no teníamos el sentimiento de estar cometiéndolo”, dijo Le Pen, condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco años de inhabilitación, lo que bloquea su eventual candidatura a las presidenciales de 2027, para la que es la favorita de los sondeos.

Además de a título personal, Le Pen compareció también en nombre de su partido y así se lo hizo saber la presidenta durante la lectura del acta de acusación, incluida la sentencia dictada en marzo pasado por el tribunal correccional de París.

En ese dictamen, los jueces consideraron probado que la líder ultraderechista heredó de su padre e impulsó un sistema de financiación ilegal de su partido gracias al dinero que el Parlamento Europeo le atribuía para el pago de asistentes de los eurodiputados.

En total, más de 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016 con los que cubrieron, a través de esa partida para asistentes parlamentarios, gastos de personal que trabajaba para el partido, como su propio guardaespaldas.

Solo la mitad de los 24 condenados, entre parlamentarios europeos y asistentes, han recurrido la sentencia, mientras que el resto la aceptaron, lo que mina los argumentos de la defensa.

Le Pen, que tiene previsto mantener durante el mes de duración del juicio su actividad parlamentaria, muy nutrida en unos días en los que se votarán dos mociones de censura contra el Gobierno, tiene programada su declaración la semana que viene.

En caso de que la Justicia le impida presentarse a las presidenciales, ya ha anunciado que será su delfín político, Jordan Bardella, de 30 años, quien encabece el cartel electoral de la ultraderecha.