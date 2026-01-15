España no descarta participar en la misión militar europea en Groenlandia pero pide cautela

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de esa isla, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos". "Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha señalado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso para comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales.

Estas manifestaciones de la ministra de Defensa se producen después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de incrementar la seguridad en la región. "Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones de hoy", ha señalado Robles, que ha precisado que, en todo caso, la misión europea sería de "vigilancia".

La ministra se ha mostrado prudente y ha insistido en que hay que esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos. "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha afirmado. A la pregunta de si cree que la apropiación de Estados Unidos de Groenlandia por la fuerza puede suponer el fin de la Alianza Atlántica, ha respondido que no, si bien ha considerado "inaceptable" que se lleve a cabo. "Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman", ha añadido.

Los socios: entre la prudencia y las críticas

Preguntada sobre si Sumar apoyaría que España participe en una misión europea en Groenlandia, su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho que por el momento hay poca información. "La propia ministra ha pedido prudencia al respecto y vamos a esperar a tener toda la información y conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio", ha declarado a los medios en el Congreso. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho que la parece una "contradicción" que se debata sobre enviar tropas a Ucrania, que no forma parte de la de la OTAN, y en cambio no se hable de enviar tropas a Groenlandia, que sí integra la Alianza Atlántica. Y la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha opinado que enviar tropas a Groenlandia "no va a valer de absolutamente nada" y ha calificado esta medida de "inútil". "¿Qué van a hacer esos soldados en Groenlandia" ¿Van a combatir cuerpo a cuerpo contra el Ejército norteamericano" Es que todo lo que están planteando es un sinsentido", ha apuntado.

Vox arremete contra la política exterior del Gobierno

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado, al ser preguntada por los deseos de Trump de anexionar Groenlandia, que habrá que ver en qué se traduce y ha añadido que, más allá de este asunto, ante los grandes cambios en el orden mundial Europa "es absolutamente irrelevante y España todavía más". "Estamos en una situación muy vulnerable por culpa de la política exterior de este Gobierno", ha asegurado.