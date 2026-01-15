Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez ha anunciado la creación del Fondo España Crece, un instrumento financiero destinado a movilizar 120.000 millones de euros hacia sectores como la vivienda, la energía, la digitalización y la defensa, marcando, así el relevo de los fondos Next Generation, que expirarán en junio del 2026. El fondo estará coordinado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se presenta como una apuesta para mantener el impulso inversor al Estado español en áreas estratégicas más allá del calendario europeo establecido.

Este fondo estará dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales. Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta más allá del año 2026 a través de este fondo.

"Lo que queremos es que el impulso reformista perdure más allá de 2026", ha avanzado durante la clausura de la XVI edición del Foro Spain Investors Day (SID). Este vehículo se gestionará por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría siempre con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores, clave para mejorar la productividad de la economía. "Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo 'España Crece' será un ejercicio de soberanía nacional", ha enfatizado Pedro Sánchez.

"Nos hemos malacostumbrado a jugar la Champions League "

Ante inversores extranjeros, el jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje de "esperanza" con respecto a las perspectivas económicas para España, aunque las noticias que llegan del mundo, especialmente las del otro lado del Atlántico, "son muy preocupantes". "Nos estamos malacostumbrando a estar sistemáticamente entre las mejores economías del planeta [...] nos hemos acostumbrado a competir en la Champions League temporada tras temporada", ha destacado al presidente del Gobierno. Precisamente, el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó esta misma expresión en el 2007, antes de que estallara la crisis financiera global. Sánchez ha puesto en valor que el país cuenta actualmente con paz social y también con cohesión territorial.

"España se abre al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar", ha remarcado. En un mundo cada vez más turbulento, Sánchez ha destacado que "España se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio, donde no se encontrará inseguridad jurídica".