Alícia Romero tilda de “dramático” que no se aprobara la financiación

La consellera de Economía, Alícia Romero, afirmó ayer que sería “dramático” que no se aprobase el nuevo sistema de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y ERC, a quien acusó de “generar falsas expectativas” con la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. Romero instó a los partidos y a los gobiernos autonómicos a aportar “mejoras” y a trabajar para que el modelo se empiece a tramitar en el Congreso “antes del verano”.

En relación a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, la titular de Economía aseguró que no todas las intervenciones fueron tan críticas con el nuevo modelo y, tras recordar que Catalunya recibirá 4.700 millones de euros más, defendió que “las comunidades infrafinanciadas necesitamos recursos”.

Asimismo, Romero informó de nuevo de que todavía no han empezado las negociaciones con ERC y Comuns sobre los presupuestos. En cuanto a las exigencias de los republicanos de que Catalunya recaudase la totalidad del IRPF en 2026, la consellera afirmó que ya sabían que era “inviable” por falta de capacidad cuando estaban en el Govern, y se mostró confiada de iniciar las negociaciones cuando se hayan hecho las modificiaciones legislativas para trasladar la gestión tributaria a la Generalitat.

Mientras, el president del Govern, Salvador Illa, manifestó que Catalunyaa “tiene todo el derecho” a plantear propuestas sobre financiación. “No me interesa el ruido, me interesa la serenidad y el debate constructivo sobre el contenido de la propuesta”, remarcó el mandatario, que aseguró que “nunca ha habido en Catalunya ni en España un modelo tan bueno como el acordado”.

Junts apela a la unidad con ERC

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, llamó a ERC a llevar a cabo un frente común para aprovechar la “debilidad” del Gobierno y lograr el concierto económico, reivindicación rechazada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sobre la reunión entre los líderes de los partidos –Carles Puigdemont y Oriol Junqueras–, aseguró que Junts está “dispuesto a hablar” y que no hacerlo sería “incoherente”.