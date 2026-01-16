El PSOE se recupera en enero pero ve recortada su ventaja sobre el PP a 8,7 puntos

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero, dado a conocer este viernes, vuelve a situar en cabeza al PSOE, que se recupera tres décimas y se anota un 31,7%, pero al mismo tiempo ve recortada su ventaja a 8,7 puntos porque el PP sube un poco más y marca un 23% de estimación de voto.

Es la primera encuesta desde las elecciones autonómicas de Extremadura, en las que el PSOE sufrió una derrota histórica, y las entrevistas se realizaron en pleno debate sobre la financiación autonómica pactada con Esquerra. En concreto, las 4.006 entrevistas se realizaron entre el 5 el 10 de enero.

De nuevo el PSOE es el partido con más intención directa de voto, pues un 23,2% de los encuestados tiene ya decidido coger su papeleta si mañana hubiera elecciones frente a un 15,9% del PP y un 13,8% de Vox.

Según los cálculos del CIS, aplicando la fórmula de estimación de voto que diseñó su presidente, José Félix Tezanos, y el también sociólogo Antonio Alaminos, el PSOE cuenta ahora con un respaldo del 31,7%, tres décimas más que en diciembre pero por debajo del 34,8% que se anotó en octubre. Es el mismo porcentaje con el que quedó segundo en las generales de 2023.

El PP, por su parte, tiene una estimación de voto del 23%, algo más de medio punto que lo cosechado el mes anterior, pero lejos del 33,05% con el ganó las elecciones de 2023. Al crecer más que el PSOE, la distancia entre ambos se acorta de 9 a 8,7 puntos.

Vox no afloja y sumar y Podemos caen

La tercera plaza vuelve a ser para Vox, que se mantiene estable con un apoyo del 17,7%, una décima más que en diciembre y cinco puntos más que su resultado de julio de 2023. Además, Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado 'Alvise' Pérez, retrocede al 1,8% después de que el mes anterior marcara récord con el 2,4%. De su lado, Sumar sólo llega al 7,2%, seis décimas menos que el mes anterior y muy debajo del 12,3% de las últimas elecciones. Y Podemos, que entonces iba en la misma coalición, aparece ahora con un 3,5%, su peor dato del último año.

Por bloques, la suma del PP y Vox vuelve a superar a los dos partidos del Gobierno de la coalición, con un 40,7% frente al 38,9% de PSOE y Sumar.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, Esquerra Republicana supera holgadamente a Junts (2,6% por el 1% de los de Carles Puigdemont), mientras que Aliança Catalana, que hace un mes irrumpió en los barómetros a punto de capturar a Junts, hoy no es mencionada por el CIS. Por su parte, Bildu aparece por delante del PNV, 1,5 por el 1%.

En cuanto a la valoración de líderes, Pedro Sánchez sigue en cabeza con una nota media de 4,13 puntos, superando a Yolanda Díaz (Sumar) y a Alberto Núñez Feijóo (PP), que sacan 3,94 y 3,54 puntos, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, cierra la tabla con una calificación de 3,01.

Abascal, por delante de Feijóo y Rufián supera a Díaz

Sánchez también repite como el político mejor valorado para presidir el Gobierno, con un 24,5% de menciones frente al 10,4 de Santiago Abascal y el 9,7% de Feijóo. El independentista Gabriel Rufián, de ERC, supera en esta tabla a la vicepresidenta Yolanda Díaz. El líder del PSOE cuenta con la confianza del 28,7% de los encuestados, pero tiene un 70,2% de españoles que confía poco o nada en él. Eso sí, peores datos ofrece Feijóo, de quien recela el 81,8% de los encuestados, frente al 16,6% que tiene bastante o mucha confianza en el presidente del PP. Como en casi todos los barómetros del CIS, entre los encuestados hay más votantes socialistas de 2023 que del PP, pese a que en esos comicios el resultado electoral fue al revés.