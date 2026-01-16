Un avión aterriza de emergencia en El Prat por un falso aviso de bomba

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un avión de Turkish Airlines tuvo que llevar a cabo ayer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona por una amenaza de bomba, una alerta que quedó finalmente en un susto, tras constatarse que el origen de la incidencia había sido una broma de un pasajero. La aeronave, con 148 pasajeros y siete tripulantes, despegó de Estambul (Turquía) a las 9:22 (hora local) y aterrizó en El Prat, su destino, a las 10:57 horas, con un retraso de unos 30 minutos respecto a la hora prevista. El aparato, que ante la amenaza de bomba tuvo que ser escoltado por un caza francés cuando sobrevolaba el espacio aéreo del país galo, lo que llevó al ministerio de Defensa a autorizar la entrada del avión militar a territorio español, tomó tierra sin incidentes y fue derivado a una zona de seguridad para su revisión. El pasaje pudo bajar por su propio pie y fue trasladado a una sala de seguridad, mientras la Guardia Civil inspección el avión y descartó la presencia de artefactos explosivos a bordo.

La alerta se dio sobre las 10:00 horas, cuando el comandante del avión comunicó una posible amenaza de bomba, por lo que en el aeropuerto activó el protocolo de seguridad aeroportuaria. Protección Civil de la Generalitat puso en marcha el plan de emergencia Aerocat y se constituyó la Sala de Crisis bajo la dirección de Aena, el gestor aeroportuario, con la participación de los cuerpos policiales y servicios de emergencia. Hasta El Prat se desplazaron numerosos efectivos de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la policía local de El Prat y los Bomberos. La aerolínea Turkish Airlines explicó en un comunicado que durante la aproximación del vuelo a Barcelona detectaron que un viajero había creado un punto de acceso a internet durante el viaje y que había configurado el nombre de la red para incluir una amenaza de bomba.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la autoría de esta falsa amenaza y tomará declaración a los pasajeros, a quienes también se inspeccionó, con el fin de que se puedan depurar responsabilidades. Tras descartarse la amenaza las operaciones en el aeropuerto se volvieron a normalizar.