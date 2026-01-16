Venezuela se convierte en la nueva arma arrojadiza en el Congreso

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La situación de Venezuela y el papel jugado por España se convirtieron ayer en la nueva arma arrojadiza en el Congreso. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que ningún país ha hecho más por Venezuela que España y que el Gobierno seguirá dialogando con las actuales autoridades y con la oposición venezolanas para facilitar una salida democrática y pacífica. La réplica popular le llegó de la mano de Cayetana Álvarez de Toledo, quien acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de defender la “soberanía” de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y no hacerlo cuando “blanqueaban la dictadura” de Nicolás Maduro.

Uno de los enfrentamientos más duros lo protagonizaron el ministro y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Albares acusó al republicano de “matonismo” en sus palabras y le recordó que el Pleno no es para tener “un corte en Twitter”. De esta forma se revolvió contra las palabras que minutos antes le dirigió Rufián, quien le acusó de haber pronunciado un discurso “cobarde” en el Pleno monográfico sobre Venezuela al utilizar “eufemismos” para no denunciar como “secuestro” la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “Se equivoca, arrieritos somos”, le llegó a decir. Sumar también le reclamó al titular de Exteriores que calificara de secuestro la detención de Maduro por parte de Estados Unidos. Los socios del Gobierno aprovecharon el debate para exigir a la Unió Europea que reaccione ante la amenaza de Donald Trump a Groenlandia.

Entretanto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, para trasladarle el apoyo del PP a la democracia y a la “caída inmediata y completa del chavismo” en Venezuela, según el partido, que defiende acabar con la “presidencia ilegítima” de Delcy Rodríguez. El PP espera que Pedro Sánchez informe hoy a Feijóo en Moncloa sobre Groenlandia en el encuentro previsto en Moncloa.