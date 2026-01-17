Illa defiende que la propuesta de la financiación salga de Catalunya

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, insistió ayer en apostar por el diálogo en el marco del nuevo acuerdo sobre financiación autonómica entre el Gobierno central y ERC. El jefe del Executiu aseguró que está dispuesto a discutir “con todo el mundo” sobre el contenido de la propuesta, pero no sobre su origen.

“Si quieren discutirlo, les pido: ‘¿Qué hizo usted cuando gobernaba?’. Si a usted esto no le gusta, y considera que se puede mejorar, ¿qué hizo cuando gobernaba?”, manifestó Illa, que instó tanto a Junts como al PP a presentar una propuesta “concreta y viable” y remarcó que el nuevo modelo “no perjudica a nadie”.

Durante la inauguración de la ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Germans Trias, en Badalona, Illa puso como objetivo del Govern aprobar los presupuestos en las próximas “semanas o meses”. Además, afirmó que la parte más importante de las cuentas se destina a Sanidad y destacó que intentarán aumentar su actual presupuesto de 16.000 millones de euros.

Mientras, la consellera de Economía, Alícia Romero, animó a Junts a “mejorar” el modelo y ser “útiles” para Catalunya. Asimismo, Romero no descartó un encuentro con el líder de la formación, Carles Puigdemont. “Ya lo veremos”, dijo. El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, llamó a la consellera a transformar el “optimismo” para aprobar los presupuestos en “acción” y a cumplir con los acuerdos. “Si no hay presupuestos, es un fracaso para el país, es un fracaso del president Illa”, aseguró.

Críticas al independentismo

Por otro lado, el presidente manchego, Emiliano García-Page, cargó de nuevo contra el independentismo por el nuevo acuerdo de financiación. “No es que quieran más, es que quieren más que los demás y eso, aquí, se llama privilegio”, apuntó Page, que llamó a luchar por “tener las mismas oportunidades” y a “pelear por la educación, la sanidad y el bienestar social”.

Paralelamente, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que el Consell tendrá “voluntad de llegar a un acuerdo” si hay “seriedad y rigor”.