Verge deja su escaño y lo ocupará una crítica con Oriol Junqueras

La diputada de ERC en el Parlament y exconsellera de Feminismos en el Govern de Pere Aragonès, Tània Verge, anunció ayer que a finales de este mes dejará su escaño en la Cámara catalana y volverá a la vida académica y activista. Su silla en el Parlament la ocupará Alba Camps, que fue diputada en la pasada legislatura y la candidata a secretaria general del partido con Nova Esquerra Nacional (NEN). Camps, crítica la actual dirección de Oriol Junqueras, era la siguiente en la lista de ERC por Barcelona.

Verge explicó que aceptó ser diputada porque creía que había una serie de iniciativas que no había podido culminar durante el Govern de ERC, que finalizó con un adelanto electoral. Detalló que todavía tenía pendientes dos anteproyectos de ley redactados desde su departamento, el primero es una ley contra el racismo, que lamentó que el Govern les ha dicho que “la deja en un cajón”. La otra es la ley trans, que celebró que fuera incluida “de manera íntegra” en la nueva ley LGTBI, aprobada en el Parlament el pasado diciembre.