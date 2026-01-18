El temporal de lluvia inunda con 100 litros el Camp de Tarragona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El temporal de lluvia y nieve se extendió ayer por la tarde más al norte –hacia el ámbito metropolitano y las comarcas centrales– y rozaban los 100 litros en puntos del Camp de Tarragona. A las 15.30 horas, destacaban los 97,2 litros de la Riba, los 86,4 litros de Montblanc, los 82,5 litros de Constantí (21,1 caídos en solo 30 minutos), los 71,7 litros de Blancafort o los 68,9 litros de Tarragona de Complejo Educativo, (SMC) y Meteoclimàtic. En paralelo, la nevada era muy abundante y generosa en el Pirineo Occidental.

El teléfono de emergencias 112 recibió ayer cerca de 300 llamadas relacionadas con la lluvia y la nieve. La comarca con más llamadas fue el Tarragonès (40) y el municipio más afectado Perafort (19). Los Bomberos de la Generalitat atendieron a 139 avisos desde las 08.00 hasta las 18.00 horas relacionados con el temporal, principalmente en la Región de Emergencias de Tarragona (25). La mayor parte de las actuaciones fueron por desprendimientos y deslizamientos, acumulaciones de agua y por la caída de árboles.

En el conjunto del Estado, carreteras cortadas y otras incidencias viarias fueron ayer algunas consecuencias del temporal de nieve, lluvia y oleaje que azota a buena parte de la península, con nevadas copiosas en Ávila y Segovia, previa llegada al país de una nueva borrasca de alto impacto, Harry, que sacudirá al Mediterráneo. Once comunidades estaban ayer en alerta por nevadas, lluvias y oleaje, con Galicia, Aragón y Castilla y León en nivel naranja (riesgo importante); la primera de ellas por temporal marítimo y las dos últimas por nevadas.