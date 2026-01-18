Illa, “en buen estado” tras sufrir una indisposición haciendo deporte

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, sufrió una indisposición tras practicar deporte ayer por la mañana y está “en buen estado” aunque se tuvo que someter a pruebas en un centro hospitalario.

Fuentes cercanas explicaron que no estaba ingresado en el centro hospitalario, sino que simplemente le estaban haciendo pruebas allí.

El president se sintió mal después de su entrenamiento diario, lo que no le impidió acudir a una visita institucional que tenía programada en el ayuntamiento de Ascó, donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes. No obstante, tras la visita a Ascó se vio obligado a acudir a un centro hospitalario al no mejorar su afección muscular.

De momento ha suspendido su agenda, incluida su participación en la Media Maratón de Granollers hoy domingo por la mañana.