Junts: “El acuerdo de financiación no supone un cambio de modelo”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado que el acuerdo de financiación alcanzado entre el Gobierno y ERC “no es un concierto económico, ni tampoco un cambio de modelo”. En una entrevista concedida a El Punt Avui dijo que esperaba “un acuerdo que diese cumplimiento a aquello que en su momento se anunció”, y añadió que el acuerdo ha llegado, según ella, sin la publicación de las balanzas fiscales. “Si tú no conoces cuál es el déficit fiscal real que tienes no podrás acabar pactando una cosa que sea ajustada a lo que las cifras dicen. Para nosotros ha sido una decepción”, sentenció.

Sales dijo que las conversaciones están “abiertas” entre ERC y Junts, aunque aseguró que no hay concreción de fechas ni de temas para una reunión entre el líder de Junts, Carles Puigdemont y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Por su parte, el pleno del Secretariado Nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), reunido en Flix, aprobó un posicionamiento contra la propuesta de nuevo modelo de financiación pactado por ERC y el gobierno español, con el aval de PSC y PSOE. La entidad defiende que “los 4.700 millones de euros adicionales no representan una corrección del déficit fiscal estructural, sino una redistribución derivada del crecimiento coyuntural de la recaudación”, por lo que pide a las formaciones políticas que “no validen el expolio fiscal y que, por tanto, rechacen la propuesta” tal y como está planteada. En este sentido, la Assemblea alerta de que “el independentismo necesita un cambio de estrategia con urgencia”.

Desde Huesca, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que en la reunión de líderes autonómicos de su partido de hoy domingo acordarán pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “retire” su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, porque “nadie” lo apoya.

Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó la actitud de los barones del PP en relación con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ya que considera que “hablan pero no ponen ninguna propuesta”.