Maíllo llama a Izquierda Unida a “ir más allá” de Sumar en las alianzas políticas

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, instó ayer a “ir más allá” de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura, así como que todos los partidos estén “a la altura del momento histórico”.

Así lo dijo en la reunión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida por vía telemática, en la que resumió el informe político, del que se hizo un adelanto el viernes.

Explicó que “la política de alianzas” de IU no es “ni táctica ni coyuntural”, sino “estratégica y estructural”, y que llevan tiempo “explorando la posibilidad de un acuerdo” con los otros partidos integrados en Sumar, pero advirtió que “no será suficiente con un acuerdo unitario”.

“Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico”, añadió.

Por su parte, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, consideró que “el problema de la izquierda y lo que la fragmenta es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista”.

Así lo dijo desde Zaragoza al ser preguntada sobre la propuesta lanzada por el líder de Izquierda Unida para que el espacio a la izquierda del PSOE supere la marca Sumar y busque una nueva coalición con otro nombre para las próximas generales.