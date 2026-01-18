Trump y el nuevo orden mundial

Miles de personas se manifiestaron en Nuuk al grito de “Groenlandia no está en venta”. - EFE/JULIO CÉSAR RIBAS

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El martes se cumple un año desde que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, un tiempo en el que ha transformado y endurecido la política exterior estadounidense y ha hecho saltar por los aires el orden internacional del que EEUU fue arquitecta. Empezó con movimientos un tanto anecdóticos, como cambiar el nombre del Golfo de Panamá por el de América en los mapas de EEUU para ir poco a poco apretando las tuercas a tanto países amigos como enemigos.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hace un par de semanas, ha supuesto una impactante prueba de fuerza y el ejemplo más claro del nuevo tipo orden mundial al que aspiran el republicano y su gabinete.

Desde la guerra comercial que lanzó contra sus socios a su apoyo desigual para con Kyiv en la Guerra de Ucrania, Trump dejó claro en los primeros meses de su segundo Gobierno que la diplomacia estadounidense había virado, incluso si se la compara con la de su primer mandato, hacia terrenos inexplorados.

Entre medias, se sucedieron desplantes de diferente calibre, desde afirmaciones sobre la anexión de Groenlandia o la posibilidad de realizar ataques militares sobre el narco en suelo mexicano.

En verano pasado, Washington llevó a cabo un ataque quirúrgico contra el programa nuclear iraní e inició un despliegue naval inédito en el Caribe –que ha incluido la ejecución sumaria de más de un centenar de supuestos narcotraficantes en alta mar– con el objetivo de presionar a Maduro.

La campaña contra el ahora expresidente venezolano fue subiendo de tono, al igual que las amenazas que Trump fue lanzando también sobre el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

Pero hasta ese momento todo parecía desarrollarse más o menos sobre la dinámica del acrónimo TACO (siglas en inglés de “Trump siempre se acobarda”) que se acuñó este año en Wall Street.

Y entonces llegó el asalto sobre Caracas y la espectacular detención de Maduro para llevarlo ante la justicia estadounidense por supuesto narcoterrorismo. El mismo 3 de enero, Trump aseguró al mundo que su país gobernaría Venezuela hasta que se complete una transición, mientras distintos miembros de su Administración subrayaron que Washington no permitirá que las Américas se conviertan en un refugio seguro para narcotraficantes, “regímenes hostiles” o potencias externas.

Un mes antes de capturar a Maduro, la Casa Blanca había publicado su Estrategia de Seguridad Nacional, disipando cualquier duda sobre su nueva concepción del mundo. El documento, además de retratar a la Unión Europea como un socio problemático y esbozar un plan de injerencia que evite que la “vieja civilización” europea desaparezca víctima de la inmigración, insta a resucitar la “doctrina Monroe”, que a principios del siglo XX concibió que el continente americano en su totalidad debía quedar bajo la influencia de EEUU.

Las palabras de asesores de Trump –como Steve Miller que aseguró que nadie va a “luchar militarmente contra EEUU por Groenlandia”– que apuntan a una política de hechos consumados cuando se trata de hacerse con el control de la isla que depende de Dinamarca, va en esa dirección. Para 2026, los expertos coinciden en señalar la imprevisibilidad de Trump, que oscila entre construir un salón de baile en la Casa Blanca a librar guerras no declaradas.

EEUU anuncia aranceles a quienes le planten cara

Donald Trump anunció ayer que impondrá un arancel del 10 por ciento a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia a partir del primero de febrero como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla.En la plataforma Truth Social, Trump afirmó que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia” por parte de Washington.En concreto, amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington. Trump indicó que está dispuesto a “negociar de inmediato” con los países, a los que acusó de estar “poniendo en riesgo” todo lo que “Washington ha hecho por ellos”.Mientras, miles de personas se manifestaron en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar los intentos de Trump de adquirir el territorio, o anexionarlo a la fuerza, en una de las protestas más multitudinarias que ha vivido en su historia. Paralelamente, miles de daneses recorrieron Copenhague al grito de “Groenlandia no está en venta”.

Tony Blair estará en la Junta Ejecutiva de Gaza

EEUU anunció que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y el yerno de Donald Trump. Cada miembro asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales y la reconstrucción”.

El gobernador de Minnesota, investigado

El departamento de Justicia de EEUU ha abierto una investigación a funcionarios del estado de Minnesota, entre los que se encuentran el gobernador, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por obstrucción a las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Mientras, una jueza de Minnesota ha emitido una orden prohibiendo la detención y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos.

Teherán culpa de las matanzas a la Casa Blanca

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, de las miles de víctimas y los daños sufridos en las protestas que han sacudido la república Islámica en las últimas semanas. Por su parte, Trump afirmó que “es hora de buscar un nuevo gobierno” para Irán y señaló en particular a Alí Jamenei, por ser un “enfermo” que mata a manifestantes.