Al menos 21 muertos al descarrilar y colisionar dos trenes en Córdoba

Al menos 21 personas fallecieron anoche y un centenar más resultaron heridas tras el descarrilamiento y posterior colisión de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba). Veinticinco de los heridos se encuentran en estado grave.

El accidente, sobre las 19:45 horas, se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de la estación de málaga Málaga e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que cubría el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, según indicaron fuentes de esta empresa. Los dos últimos vagones del tren fueron los que descarrilaron, y el último de ellos quedó volcado sobre uno de sus lados y al cierre de esta edición no se descataba que aún pudieran quedar atrapadas personas en él. Mientras se desconocían más detalles de los heridos, Adif informó en su cuenta de X que los servicios de emergencias fueron movilizados el lugar de la incidencia. También explicó que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanecía cortado. Adif habilitó el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se desplazó a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente ferroviario. Explicó que el impacto fue “terrible” que dos vagones del tren de Renfe salieron despedidos tras el impacto con los descarrilados del Iryo, provocando una cifra de víctimas que “no se puede confirmar” aún.

La Comunidad de Madrid ofreció a la Junta de Andalucía los hospitales de su red pública y los equipos del Summa112 para atender las víctimas del descarrilamiento y desplegó equipos de apoyo en la estación madrileña de Atocha para acompañar a los familiares de los viajeros.

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, y la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, trasladaron su preocupación por el accidente.