Ascienden a 39 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz

El número de víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz crece a medida que avanzan las tareas de rescate. Según fuentes del operativo, ya se sitúa en 39, además de decenas de personas con heridas graves, de las cuales algunas se encuentran en estado muy grave. Paralelamente, el centro de atención psicológica que se ha ubicado en uno de los edificios municipales acoge familiares que llegan de varios puntos del Estado. Los forenses ya han hecho las primeras identificaciones de cadáveres. Las autoridades mantienen acordonado el lugar del accidente, a cuatro kilómetros del municipio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se está desplazando al lugar de los hechos, según ha informado el gobierno español. De momento, se desconocen las causas del siniestro. Puente ha apuntado que ha estado "tremendamente extraño" porque se ha producido en una recta, la vía había sido renovada el mes de mayo y el tren que ha descarrilado primero era "relativamente nuevo".

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha indicado que "todavía es difícil saber la dimensión total de lo que ha pasado" y que equipos de Renfe están colaborando con los servicios de emergencias.

73 heridos trasladados a hospitales

Según ha informado el teléfono de emergencias 112 en Andalucía, 73 heridos han sido trasladados a hospitales -62 al Hospital Reina Sofía y 11 al Hospital de Andújar. 24 de los heridos se encuentran en estado grave, entre los cuales hay cuatro menores. Por su parte, el Hospital Universitario Reina Sofía ha activado el plan de catástrofes extensas con el fin de coordinar los recursos necesarios para la atención a las personas afectadas por el accidente.

El accidente se produjo el domingo a las 19.39 h cuando los últimos tres vagones de un convoy Iryo con cerca de 317 pasajeros que iba de Málaga a Madrid han descarrilado y han invadido a la contraria, por la cual circulaba un tren Alvia con cerca de 200 viajeros que iba de Madrid a Huelva. Los dos chocaron y el Alvia ha descarrilado. Dos vagones cayeron por un margen de cuatro metros. Entre los muertos está el maquinista de l'Alvia.

Unidades móviles de la UCI, bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias se han movilizado para rescatar personas atrapadas y gestionar la situación. Además, se han habilitado hospitales de campaña y puntos de atención para las familias.

A causa del accidente, la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Málaga, Sevilla y Huelva está suspendida al menos durante todo lunes. Poco después del accidente, Adif constituyó un comité de crisis y se han habilitado espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a los familiares de las víctimas. Iryo también ha hecho lo mismo en las estaciones de Atocha, Sevilla y Córdoba. Las estaciones de Madrid-Puerta d'Atocha, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa han estado abiertas toda la noche.