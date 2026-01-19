GENERALITAT
El presidente Illa, ingresado dos semanas en el Hospital Vall d'Hebron por un fuerte dolor en las piernas
El equipo médico del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona descartó ayer patologías graves vasculares como un ictus o tumorales en el president, Salvador Illa, que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una “pérdida de fuerza” en músculos de las extremidades inferiores. Illa fue ingresado el sábado y tras la hospitalización, requerirá un tiempo de rehabilitación. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, asume las funciones del despacho del president.