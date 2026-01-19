Feijóo y sus barones se conjuran contra la financiación “bilateral”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo muestra la “Declaración de Zaragoza”. - A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Publicado por Agències

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos y regionales de la formación firmaron ayer una declaración en Zaragoza en la que se conjuran contra la financiación “bilateral” que han acordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En el texto, aseguran que “basta ya de enfrentar a los españoles” y exigen el “fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista”.

“Nosotros lo tenemos claro: ni nos han dividido ni nos dividirán”, afirman en la llamada ‘Declaración de Zaragoza’ que rubricaron los 11 presidentes de comunidades gobernadas por el PP (Andalucía, Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Extremadura, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares). También la suscribieron los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el vicepresidente de Canarias y los presidentes regionales del PP en Catalunya, Navarra, Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha.

El propio Feijóo se comprometió a impulsar un sistema de financiación “justo”, “transparente” y “pensado para todos los españoles”, y echó en cara al Gobierno que esté intentando alentar el “enfrentamiento” y la “división” dentro del PP.

Dicho esto, pidió a Pedro Sánchez que retire el sistema de financiación pactado con Junqueras porque la igualdad de los españoles “no está en venta”. Asimismo, acusó a Sánchez y a Junqueras de “mentir” y “utilizar” a los catalanes con el nuevo modelo de financiación autonómica para mantenerse en el poder.

Tras subrayar que el modelo debe proporcionar suficiencia, estabilidad, equidad, corresponsabilidad, igualdad y seguridad jurídica, el PP afirma que España “es un proyecto común” que defenderán “hasta las últimas consecuencias”. Por eso, subrayan que “la bilateralidad no es el camino”.

Finalmente, los populares invitan a todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse con una postura de “unidad” que, a su juicio, persigue evitar que “se reviente la igualdad y se construya un nuevo muro entre españoles”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma sobre la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno y Esquerra Republicana que “todas las comunidades acabarán aceptando el modelo”.

Sánchez aseguró que este es “un acuerdo extraordinario” y defendió que fortalece los servicios públicos, según explicó en una entrevista concedida a La Vanguardia.

“Plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y dumping fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid. Es un acuerdo entre fuerzas progresistas”, añadió.

Además, pidió responsabilidad a todas las fuerzas políticas para aprobar este acuerdo y dijo que ninguna comunidad autónoma lo rechazará “porque nadie va a recibir menos de lo que ya recibe”.

Preguntado por el estado de la legislatura, el presidente del Gobierno afirmó que “no es una anomalía en Europa que haya gobiernos de coalición en minoría parlamentaria” y dijo que el proyecto político del Gobierno tiene vocación de culminar la legislatura y trascenderla, textualmente.

Sobre los presupuestos, defendió que los prorrogados en vigor pemiten “garantizar todas las políticas de redistribución, de transformación económica, de crecimiento y creación de empleo, pero el Gobierno de España está haciendo sus deberes”.

Sobre los postulados de Vox, Sánchez expresó que “el crecimiento de la ultraderecha y de la polarización no benefician a nadie. Tampoco beneficia al Partido Popular” y criticó que, según él, el PP se preste a gobernar con la ultraderecha en Extremadura.

“Ante el ruido, el deber de un presidente del Gobierno es aportar templanza y serenidad al debate público. Siempre he criticado la polarización asimétrica. Yo no amenazo, yo no insulto. Podrán o no gustar las ideas que yo defiendo, pero es evidente que existe una polarización asimétrica”, expuso el dirigente socialista ante la actitud de la oposición.