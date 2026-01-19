Sánchez anuncia tres días de duelo oficial, mientras Iryo ve "extraño" el accidente de Aldamuz

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) de este domingo por la noche ha dejado, de momento, a 39 víctimas mortales. Ante la gravedad de los hechos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha comunicado este lunes la aplicación de tres días de duelo oficial a todo el Estado. ''La sociedad española se pregunta qué ha pasado, como ha pasado, como ha podido pasar esta tragedia. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta'', ha destacado Sánchez desde la localidad afectada por el descarrilamiento.

El jefe del ejecutivo ha garantizado máxima transparencia y apoyo a las víctimas, subrayando que se trabajará ''para encontrar la verdad'' y que, cuando se disponga de todos los datos, estas se harán públicas ''con absoluta transparencia y claridad''. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez ha reafirmado que se atenderá a las personas afectadas ''en todo lo que haga falta durante el tiempo que sea necesario''.

Sánchez, que ha comparecido acompañado de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remarcado que el accidente deja un día “de dolor” para toda España. “Nuestro pensamiento está con las víctimas y los familiares, a los cuales enviamos nuestro recuerdo, la solidaridad y el abrazo de la sociedad española”, ha apuntado.

Según ha indicado el presidente del gobierno español, las administraciones y las instituciones tienen que trabajar de manera coordinada para ofrecer “unidad” en el dolor y la respuesta” a las víctimas. “Creo que desde el mismo momento en que pasó esta tragedia el Estado ha actuado como tenía que actuar: unido, coordinado y con lealtad”, ha resaltado. Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que se informen sobre el suceso a través de información oficial y de medios de comunicación “contrastados” para evitar la desinformación y el sufrimiento que genera.

Moreno Bonilla, que ha intervenido antes que Sánchez, ha destacado que el accidente supone una “catástrofe de dimensiones desconocidas” y ha agradecido la “solidaridad” que mostraron los vecinos de Adamuz desde el primer momento de los hechos. También ha agradecido la colaboración y la disposición de medios que han prestado las diversas administraciones, desde el estatal hasta la local. “Quedan muchas horas de trabajo intenso y hay que poner al mejor de nosotros mismos desde las diferentes administraciones”, ha añadido.

Iryo recuerda la tecnología del tren y su revisión reciente

Iryo, la operadora de alta velocidad responsable del convoy siniestrado, considera ''extraño'' el accidente de Adamuz y se ha mostrado totalmente abierta a la investigación. El presidente de la compañía, Carlos Bertomeu, ha informado a los medios de que el tren implicado estaba ''en perfecto estado, con toda la revisión y mantenimiento programados realizados'' y que era ''de ultimísima tecnología''. Ha insistido en que quieren determinar con precisión las causas y garantizar que ''no vuelva a pasar nunca más''. ''Es un drama individual y colectivo'', ha lamentado Bertomeu, que, sin embargo, ha evitado cualquier especulación sobre el origen del desastre.

Características técnicas y estado del convoy

El tren accidentado se fabricó en el 2022 y pasó la última revisión oficial el 15 de enero, sólo tres días antes del siniestro. Bertomeu ha señalado que el convoy llevaba menos de tres años circulando y que la compañía ya ha puesto a disposición de la comisión de investigación ''todo lo que tiene'' para ayudar a aclarar el accidente. Desde el primer momento, Iryo ha reiterado su voluntad de máxima colaboración con las autoridades competentes.

El presidente de Iryo ha detallado que los técnicos de la compañía facilitarán "todos los datos" que les requiera la comisión de investigación y ha defendido que el sector ferroviario está "regulado", de manera que hay "mucha trazabilidad". También ha indicado que el tramo donde pasó el suceso tenía "velocidad regulada".