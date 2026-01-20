El gobierno español destaca la coordinación entre administraciones en Adamuz y critica la actitud de Abascal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El gobierno español ha subrayado este martes la "coordinación estrecha entre las diferentes administraciones" implicadas en la respuesta a la grave tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que ha dejado a más de 40 víctimas mortales. La portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, ha remarcado después del Consejo de Ministros que "es lo que nos pide a la sociedad", poniendo de relieve la importancia de la colaboración institucional y la buena sintonía exhibida con el Partido Popular. “Me quiero quedar con las palabras del líder de la oposición, con un reconocimiento expreso del trabajo que se está haciendo”, ha añadido en referencia a la visita que Alberto Núñez Feijóo (PP) hizo ayer a la zona del suceso. Por el contrario, ha criticado la actitud “antidemocrática” e “inhumana” del líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo que el “colapso de un gobierno mafioso está amenazando todo el Estado”.

El ejecutivo ha empezado la rueda de prensa de este martes manifestando su “empatía” con las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba y sus familiares, así como el reconocimiento a los trabajadores públicos y vecinos anónimos que atendieron, desde el primer momento, los afectados de un descarrilamiento que ha provocado más de 40 muertes.

“Desde el primer momento se movilizaron todos los recursos del Estado y se mantuvo una coordinación permanente entre administraciones que, desde aquí, querría destacar y agradecer”, ha expuesto Saiz, que vestía complemento de negro. Asimismo, ha dicho que ahora tiene que ser la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la que dirima los motivos del accidente en un momento en que se multiplican las mentiras y desinformaciones referentes al suceso.

De hecho, fuentes del gobierno español reconocían este martes la existencia de una cierta tregua política con el PP en la gestión de este accidente que ha causado más de 40 muertes. “La sociedad y las víctimas quieren que las administraciones trabajen codo con codo”, apuntaban desde la Moncloa. Asimismo, se conjuraban por evitar que partidos como Vox consigan “poner miedo al cuerpo” a los ciudadanos sobre la seguridad de un sistema como el ferroviario, que ha demostrado ser uno de los más seguros de España.

A pesar de la sintonía entre el gobierno español y la Junta de Andalucía, encabezada por el popular Juanma Moreno Bonilla, en la gestión de la tragedia de los trenes Alvia e Iryo, fuentes del PP han criticado al ejecutivo por el trato que les ha dado las últimas horas. “ni Sánchez ha llamado a Feijóo ni Puente lo quiso acompañar ayer en su recorrido por Adamuz”, apuntaban antes de resaltar que ellos no son “el partido del pásalo”, en referencia a los SMS que se difundieron después de los atentados del 11-M para criticar la gestión del gobierno de José María Aznar en aquel momento.

Un posible funeral de Estado sin fecha

El gobierno español ha confirmado este martes su voluntad de organizar un funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz. Sin embargo, han avisado de que es pronto para ponerle fecha, ya que antes se tienen que hacer las tareas de recuperación y reconocimiento de algunos cuerpos. Sin embargo, fuentes del ejecutivo han comentado que el acto podría celebrarse en las próximas semanas después de hablarlo con la Casa Real y la Junta de Andalucía. Sin embargo, han apuntado que tampoco quieren correr, ya que no sería positivo para las víctimas.