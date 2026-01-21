Adif limita a 160 km la velocidad de un tramo de la línea del AVE Madrid-Lleida-Barcelona

El minuto de silencio de trabajadores ferroviarios de ayer frente a la estación de Renfe de Lleida. - CCOO

El Adiministrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) limitó ayer a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima de los operadores de alta velocidad en un tramo de 187 kilómetros de la línea Madrid-Lleida-Barcelona “por precaución”, tras advertir los maquinistas de “baches” que provocaban exceso de vibraciones. Adif indicó que se trata de una limitación “temporal” entre Mejorada del Campo, una localidad próxima a Madrid y Cetina, situada a 30 kilómetros de Calatayud. La pasada noche técnicos de mantenimiento debían revisar la infraestructura y, si no registran ninguna incidencia, quedaría levantada la restricción de velocidad.

Por este corredor circulan diez trenes AVE al día entre Lleida y Madrid y nueve en dirección contraria, así como decenas más de los otros dos operadores de alta velocidad, Ouigo e Iryo, aunque ninguna de sus frecuencias tiene parada en a capital del Segrià.

Esta instrucción de Adif llega dos días después del accidente ferroviario de Adamuz, que ha provocado 41 víctimas mortales, aunque fuentes sindicales indicaron que llevan mucho tiempo denunciando el exceso de vibraciones en la línea de Madrid-Lleida-Barcelona. En paralelo a la iniciativa de Adif, los maquinistas de esta línea están extremando precauciones a la hora de circular y regulando la velocidad cuando las detectan. En este sentido, según el sindicato mayoritario Semaf, los conductores de trenes tienen la potestad de disminuir la velocidad si la causa lo justifica.

Precisamente, trabajadores de Renfe, Adif, Logirail y Contratas Ferroviarias de Lleida guardaron ayer un minuto de silencio frente a la estación Lleida-Pirineus. Los sindicatos exigen “una investigación rigurosa”.