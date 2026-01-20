El fallecido en el alud fuera pistas de Baqueira era un vecino de Les de 29 años y descartan una segunda víctima

El fallecido el pasado domingo en un alud fuera de las pistas de Baqueira era un joven arquitecto que residía desde hacía años en Les. Ayer a mediodía se descartó que hubiera una segunda víctima, pero el dispositivo de búsqueda se mantuvo por precaución hasta la tarde, en un día en que nevadas y lluvias complicaron la circulación en el Pirineo.

El fallecido en la avalancha fuera de las pistas de Baqueira el pasado domingo era un vecino de Les. La víctima, I.D., tenía 29 años, era originario de Madrid, arquitecto de profesión y se estableció años atrás en este pueblo del Baish Aran. El hallazgo en el lugar del siniestro de un esquí que no le pertenecía hizo temer que hubiera otra persona atrapada bajo la nieve, si bien esta posibilidad quedó descartada ayer a mediodía. Una etiqueta permitió determinar que procedía de una tienda de alquiler de material de esquí y que esta lo había dado por perdido hace dos años.

A esto se suma el hecho de que, en el coche de la víctima (el único que quedó en el parking de la estación) solo había material de esquí y calzado para una persona. Asimismo, los Mossos no recibieron aviso alguno sobre otras personas desaparecidas. Pese a ello, el dispositivo de búsqueda, formado por Pompièrs d’Aran, la policía autonómica y bomberos de Aragón, se mantuvo hasta primera hora de la tarde para descartar la posibilidad de otras víctimas, ya que, en el entorno del alud, había huellas recientes del paso de esquíes. En la búsqueda usaron perros y un helicóptero equipado con una campana que detecta los reflectores Recco que llevan muchas prendas de ropa de esquí.

El alud tiene una longitud de 200 metros y riesgo de nuevas avalanchas obligó a los servicios de emergencias a extremar las precauciones. El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya advirtió ayer de un riesgo “marcado” de aludes en Aran, el norte de la cuenca del Pallaresa, la vertiente norte del Cadí Moixerò y el Prepirineo, mientras que lo calificó de “alto” en la cuenca del Ribagorçana. La acumulación en las últimas semanas de estratos de nieve húmeda sobre nieve helada y solidificada facilita que las capas superiores se deslicen.

Desprendimiento en el Pallars y cadenas en Aran, Alt Urgell y Solsonès

Un desprendimiento de rocas cortó por la mañana la carretera L-504 en Tírvia y hubo paso alternativo mientras duraron los trabajos para despejar la calzada. A media mañana los vehículos circulaban ya con normalidad, si bien la caída de piedras socavó la base de una torre eléctrica de media tensión, según fuentes municipales. El pasado domingo, en el mismo municipio, el temporal derribó de madrugada postes de una línea eléctrica de distribución y los cables cayeron al suelo. La nieve solo permitió reparaciones de carácter provisional, a la espera de que el tiempo mejore y permita una intervención mayor.

Las nevadas dejaron más de un metro de nieve nueva en cotas altas del Pirineo y obligaron a usar cadenas en 4 carreteras. Fueron necesarias a mediodía en la C-462 entre La Coma i la Pedra y Josa i Tuixén, y en la C-563 en este último municipio.

Por la noche, fueron obligatorias para circular por la Bonaigua (C-28) y el acceso al Pla de Beret.

Vecinos de La Coma i la Pedra expresaron preocupación por la acumulación de nieve en la calzada en la zona de Port del Comte, donde solo una máquina municipal pasaba a retirarla. El alcalde, Gerard Bajona, dijo que él mismo la condujo, pero apuntó que “medio metro de nieve” complicó la limpieza viaria. Al margen de incidencias por nevadas, crecidas de cauces por las lluvias cortaron caminos en el llano de Lleida (ver página 4).