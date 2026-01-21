Novedades sobre el estado de salud del presidente Salvador Illa

SEGRE
El director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, i el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge, Manel Escobar, en la seua compareixença de dilluns.Jordi Bataller / ACN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "evoluciona favorablemente" y "ha iniciado la movilización" en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, según han informado desde el Govern en un comunicado este miércoles por la tarde. El equipo médico ha subrayado que el jefe del Govern sigue el tratamiento por una osteomielitis púbica provocada por una bacteria, pautada por sus médicos, y que en las últimas horas "ha seguido recuperando fuerzas". Se está tratando al presidente de la Generalitat con antibiótico. Tal como apuntaron el lunes los médicos, de momento es necesario que acabe el tratamiento en el hospital, un proceso que durará unas dos semanas. Y en función de su evolución, decidirán si puede seguir haciéndolo desde su casa.

